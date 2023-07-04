شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يرفض رفع خصم الـ10% من عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى الاتحاد السكندرى رفع خصم الـ10% من إجمالي عقود لاعبى سيد البلد بعد تراجع النتائج الفترة الأخيرة، وكان آخرها التعادل أمام حرس الحدود بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري.

وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، قرر خصم 10% من إجمالى عقود جميع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، عقب الأداء غير الجيد والمستوى غير اللائق باسم وتاريخ زعيم الثغر فى المباريات الأخيرة.

وغابت الانتصارات عن الاتحاد السكندرى في اخر 8 مباريات حيث خسر أمام إنبى والمصرى والزمالك وبيراميدز والتعادل مع البنك الأهلى وحرس الحدود وودع الفريق بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الخسارة أمام سيراميكا بركلات الترجيج كما ودع كأس مصر أمام بيراميدز.

وكان فريق حرس الحدود قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل مصطفى جمال، لاعب الحرس، هدف التقدم لفريقه فى شباك زعيم الثغر بالدقيقة 42 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية، وفى الدقيقة 74 سجل مابولولو هدف التعادل للاتحاد السكندرى، ثم سجل إبراهيم حسن هدف التقدم لزعيم الثغر فى الدقيقة 80، وفى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع سجل محمد ممدوح هدف التعادل لحرس الحدود.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 42 فى المركز السابع، بعدما خاض 32 مباراة، فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 13 مباراة، سجل لاعبو زعيم الثغر 35 هدفا واستقبلت شباكهم 37 هدفا.