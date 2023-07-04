سيد معوض: كيروش قدم أفكاراً عقيمة مع منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن كارلوس كيروش مع منتخب مصر، لم يضيف الكثير للكرة المصرية، رغم مشاركته في البطولة العربية وأمم إفريقيا، ولم ينجح في الصعود لكأس العالم، مشيرا إلى أن افكار كيروش عقيمة وقدم مستويات متدنية ومع المنتخب.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كيروش لعب مع منتخب مصر كرة عقيمة ودفاعية، وبوب برادلي وكوبر تواجدوا مع منتخب مصر، والأخير كان يلعب بشكل دفاعي، ويلعب على جملة واحدة وهي الاعتماد على صلاح، وقيل وقتها أنه منتخب صلاح".

وأضاف: "برادلي لعب تصفيات المونديال بشكل جيد حتى لقاء غانا، وخرج من افريقيا الوسطى بعدما لعبنا بالتشكيل الاحتياطي في لقاء الذهاب".

وأكمل: "شاهدت مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، وكانت بعيدة عن كرة القدم ولا يوجد لمحة فنية طوال 90 دقيقة، فكيف يتدرب هؤلاء اللاعبون، هناك مباريات كثيرة في الدوري لا علاقة لها بمتعة الكرة، هناك أحاديث كثيرة حول قوة المسابقة لكن ما نشاهده لا علاقة له بكرة القدم حاليا".

وزاد: "هناك مباريات كثيرة لـ غزل المحلة والبنك الأهلي والعديد من الفرق كان مستواها الفني سيئ للغاية، وبابا فاسيليو ليس مسئولا عن تكوين فريق البنك".

وتابع: "من الواضح أن علي معلول كان متسلل بجزء بسيط من قدمه في الهدف الذي سجله ياسر ابراهيم، وكرة أحمد عاطف عليها لغط شديد، والتصوير غير واضح".

وأكد: "طبيعي أن يتعادل الأهلي مع فيوتشر، والفريق الأحمر قدم مستوى جيد رغم الخروج بالتعادل السلبي، والفريق أصبح يلعب بشكل أفضل على استاد القاهرة الدولي، واللاعبين والمدرب يقدمون مستوى أفضل عليه، والأهم هو تحقيق لقب الدوري في النهاية".

واتم: "من الوارد اراحة لاعبي الأهلي بعد حسم بطولة الدوري، وسبق وفعلها مانويل جوزيه".

وائل رياض: هدفنا التأهل للاولمبياد

من جانبه صرح وائل رياض مدرب منتخب مصر الأولمبي العام ، ان الجهاز الفني برئاسة ميكالي طالب لاعبي المنتخب الوطني بالفوز على غينيا في نصف نهائي كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .

وأضاف رياض: لا نرغب فى تأجيل الصعود ولابد من حسمه في مباراة غينيا.

أردف : المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولم نقلق بعد التعادل مع النيجر في أول مباريات المنتخبين بالبطولة وكان لدينا ثقة بالتأهل للدور قبل النهائي رغم قوة منتخبات المجموعة.

أتم حديثة : الروح الجماعية هو مايميز من المنتخب الأولمبي روجيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب هدفه تحقيق إنجاز مع المنتخب الأولمبي بالفوز بالاولمبياد مثلما حققه من قبل مع المنتخب البرازيلي.