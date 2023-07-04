شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك فى التشكيل المتوقع أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، وعلى استاد القاهرة الدولى، يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو تحدياً جديداً عندما يصطدم بالمقاولون العرب ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر، فى صراع على بطاقة التأهل لمباراة نصف النهائى، ويرغب كل فريق فى الوصول إلى المباراة النهائية على أمل التتويج باللقب.

واستهل نادي الزمالك مشواره في دور الـ 32 بكأس مصر بفوز صعب على فريق بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلمها قبل أن تمتد لشوطين إضافيين حيث نجح الزمالك في تحقيق الفوز والتأهل، ثم تغلب نادي الزمالك على فاركو في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما كان المقاولون العرب قد تأهل لربع نهائي الكأس بعد الفوز في الدور التمهيدي على فريق الحمام برباعية نظيفة، ثم الفوز على فريق سيراميكا في دور الـ 16 بهدف نظيف.

التشكيل المتوقع للزمالك

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك مكونا من: حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى، خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - ابراهيما نداي، خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى.

التشكيل المتوقع للمقاولون

من المتوقع أن يبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود. - خط الدفاع: فاروق نور الدين كابور، أحمد علاء، محمد هاني، أمير عابد. - خط الوسط: لويس إدوار، أحمد الشيمي، عبد الرحمن جبنه. - خط الهجوم: أمادوا نياص، عمر سافيولا، جون أوكلي.