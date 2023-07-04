شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم: شكل الأهلي تغير جذريًا مع كولر.. وموسيماني لم يطور أداء اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق عن أهم القضايا المثارة في الشارع الرياضي خاصة النادي الأهلي في ظل النجاحات الأخيرة للنسور الحمر تحت قيادة مارسيل كولر، ومدى تأثيره مع الأهلي وأهم ما يميز الفريق الأحمر في وجود المدرب السويسر

وقال أبو مسلم خلال تصريحات خاصة: "كولر حقق العلامة الكاملة مع الأهلي وأصبح لديه خبرة بشكل كبير في الاحتكاكات الإفريقية بخلاف بدايته مع الأهلي، ولكن تغير شكل الأهلي بشكل جذري من بعد هزيمة صن داونز، حيث حقق الأهلي كل البطولات التي شارك فيها ما عدا كأس العالم للأندية، وهو مدرب مميز.

وعن الإضافة التي أضافها كولر لأداء الأهلي، أكد: ""من مزايا كولر أنه لم يصبح هناك اختلاف بين اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين وخلق منافسة وأحدث تطور في مستوى غالبية اللاعبين مثل محمد هاني ومحمد عبد المنعم الذين تطورا أدائهما بشكل كبير، وصنع شكل مغاير للأهلي وقدم كادر مهم لمنتخب مصر والأهلي، كما ساهم في عودة حسين الشحات وبيرسي تاو لمستواهم الطبيعي، بخلاف إسهاماته في تشكيل خط منتصف قوي في الأهلي، كما أن الأجنحة أصبحت على مستوى عالي مثل تاو والشحات وعبد القادر وطاهر، ولو غاب لاعب لا يتغير شكل وأداء الفريق، وكل اللاعبين تساهم في تغيير شكل الفريق ولا يوجد فرق بين أساسي واحتياطي.

شدد: "شكل الأهلي وأداء لاعبي خط الدفاع أبرز ما تغير مع كولر، والذي أصبح مغايرا عن الموسم الماضي بدليل استقبال عدد قليل من الأهداف، ومن بعد مباراة صن داونز حتى لعب نهائي إفريقيا لم يستقبل مرمى الأهلي سوى 3 أهداف منهم هدفين من الوداد وهدف في مباراة بيراميدز بكأس السوبر المصري، وأصبح الشكل الدفاعي مختلف والفريق لديه صلابة دفاعية كما أنه لعب مع فرق قوية وخرج أمامها بشباك نظيفة، كما ساهم في خلق حالة من التنافس بين اللاعبين والكل يرغب في المشاركة الأساسية ، ويقوم بعملية التدوير بين اللاعبين بشكل مميز، بعكس موسيماني الذي كان يعتمد على مجموعة محددة من اللاعبين وهو ما تسبب في حدوث إصابات لهم بسبب ضغط المباريات، بينما تراجع مستوى الإصابات مع كولر والمعدل البدني بات مميزا حيث يلعب الفريق 120 دقيقة بدون تراجع في الأداء البدني".

وعن الفارق بين كولر وموسيماني خلال قيادتهما لتدريب الأهلي، أشار: "الفارق كبير بين كولر وموسيماني حيث أن الأخير حقق نتائج طيبة مع الأهلي ولكنه لم يطور في أداء اللاعبين وهناك أسماء كثيرة مثل محمد هاني الذي كان يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب تراجع مستواه مع موسيماني، ولكن مع كولر الوضع اختلف تماما ، كما أن الأهلي كان يحقق انتصارات مع موسيماني ولكن بأداء غير مقنع، كما أن كولر مميز في قراءة المباريات ، إضافة إلى أن كولر كان لديه أزمة في تأخير التغييرات ، وأخيرا اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم ما كولر وحالتهم الفنية أصبحت مختلفة تماما.