شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمباراته أمام الإسماعيلي غدا الخميس، والمؤجلة من الأسبوع الثامن عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، في طريقه نحو تحقيق الانتصار ومن ثم حسم لقب الدوري الذي يحتاج حسمه مبكرا حيث يحتاج الوصول إلى النقطة 77 لضمان التتويج بالدرع الـ43 في تاريخه.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على تجهيز لاعبيه لمباراته ضد الإسماعيلي، حيث واصل الفريق الأحمر تدريباته أمس الاثنين دون راحة عقب انتهاء مباراته أمام فيوتشر ويختم تدريباته اليوم قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت بها استعدادا لخوض مباراة الغد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

في سياق مختلف، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الجهاز الطبي للفريق الأحمر برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة من أجل على الاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين في صفوف الفريق الأحمر وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية، في ظل حاجته لكل اللاعبين، من أجل الاستمرار في سياسة التدوير وإراحة بعض اللاعبين الأساسيين مع ضغط المباريات الهائل الذي يخوضه الفريق الأحمر خلال شهر يوليو الجاري في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعاني أكثر من لاعب في الأهلي من الإصابة، أبرزهم عمرو السولية ومحمود متولي بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتواء في الكاحل على الترتيب ومعهم الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد اللذين يؤديان برنامجهما التأهيلي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي منذ فترة، من أجل الاطمئنان على حالة الثنائي وموعد انتظامهما في التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.