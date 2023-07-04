شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى ربع نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بناددى الزمالك لخوص مواجهة قوية أمام المقاولون العرب ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر، فى صراع على بطاقة التأهل لمباراة نصف النهائى، حيث يرغب كل فريق فى الوصول إلى المواجهة النهائية على أمل التتويج باللقب.

وحرص الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، على التحدث مع لاعبيه حول ضرورة التركيز والعمل بكل جد على الوصول لمباراة نصف النهائى ثم الوصول للنهائى وحصد اللقب، من أجل مصالحة الجماهير التى لم تتذوق طعم البطولات فى الموسم الحالى.

ووضع أوسوريو برنامجًا طوال الأيام الماضية، ركز خلاله على الجوانب الفنية، والعمل على تطوير بعض الجوانب الهجومية والدفاعية، كما خصص حصص تدريبية على تسديد ركلات الترجيح حتى يكون اللاعبين على اتم الاستعداد فى حالة اللجوء إليها.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق المقاولون العرب مباراة اليوم على أمل تحقيق مفاجأة بالتأهل لنصف نهائي الكأس على حساب نادي الزمالك، وعقد شوقي غريب المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة الإلتزام بالأدوار الدفاعية والهجومية خلال اللقاء، والتركيز على اللمسات الأخيرة أمام المرمى.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون

تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى، خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - ابراهيما نداي ، خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى.

التشكيل المتوقع للمقاولون

من المتوقع أن يبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود. - خط الدفاع: فاروق نور الدين كابور، أحمد علاء، محمد هاني، أمير عابد. - خط الوسط: لويس إدوار، أحمد الشيمي، عبد الرحمن جبنه. - خط الهجوم: أمادوا نياص، عمر سافيولا، جون أوكلي.