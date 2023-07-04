شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد يتوعد اللاعبين المقصرين بعد تراجع نتائج الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توعد الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، المقصرين بالفريق بالعقاب والتجميد على دكة البدلاء بعد تراجع النتائج الفترة الأخيرة التي تسببت فى احتلال سيد البلد المركز الثامن في ترتيب جدول الدورى.

وأبدى زوران غضبه من لاعبى الاتحاد السكندرى بعد التعادل الأخير أمام حرس الحدود بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز،فضلاً عن مقاطعة الانتصارات للمباراة الثامنة على التوالي وخروج الفريق من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان فريق حرس الحدود قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل مصطفى جمال، لاعب الحرس، هدف التقدم لفريقه فى شباك زعيم الثغر بالدقيقة 42 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية، وفى الدقيقة 74 سجل مابولولو هدف التعادل للاتحاد السكندرى، ثم سجل إبراهيم حسن هدف التقدم لزعيم الثغر فى الدقيقة 80، وفى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع سجل محمد ممدوح هدف التعادل لحرس الحدود.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 42 فى المركز السابع، بعدما خاض 32 مباراة، فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 13 مباراة، سجل لاعبو زعيم الثغر 35 هدفا واستقبلت شباكهم 37 هدفا.