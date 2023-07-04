شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباريات كأس مصر المقبلة بحضور 6 آلاف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أحمد فوزى، مدير إدارة المباريات والملاعب باتحاد الكرة، حصول الجبلاية على موافقة الجهات الأمنية لحضور الجمهور فى مباريات كأس مصر المقبلة، بواقع 6 آلاف مشجع فى كل مباراة.

وقال فوزى، إن الموافقة تشمل مباراة ربع النهائي المحددة بين الزمالك والمقاولون اليوم الثلاثاء، والتى تشهد حضور 3 آلاف مشجع لكل فريق.

من ناحية أخرى، يدرس اتحاد الكرة جدياً إسناد مباراة القمة المقبلة بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها 13 يوليو الجارى، لطاقم تحكيم مصرى، فى ظل رغبة مجلس الإدارة الحالى وفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام على تأكيد الثقة فى الحكام المصريين.

وأعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 13 يوليو باستاد القاهرة الدولي فى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين شهدت فوز الأهلي بثلاثية دون رد سجلها محمود كهربا "هدف"، ومحمد شريف "هدفين".

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية لكرة القدم، حيث يبدأ الزمالك مبارياته يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، كما يواجه الزمالك 31 يوليو فريق الشباب السعودي ثم النصر السعودي 3 أغسطس.

ويشارك في البطولة العربية فريق الزمالك، ويلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم بجواره فريقي النصر والشباب من السعودية، بالإضافة إلى فريق الاتحاد المنستيري التونسي.