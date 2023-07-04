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مصر تواجه المغرب فى البطولة العربية لسيدات السلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لسيدات السلة مع المغرب اليوم، الثلاثاء، فى إطار مباريات البطولة العربية للسيدات التي تقام فى الفترة من 3 إلى 10 يوليو الجارى باستاد القاهرة.ويشارك فى البطولة 5 دول هى، المغرب، والكويت، والجزائر، و مصر أ، و مصر ب.

 

تضم قائمة منتخب أ كلا من، ثريا محمد ، حبيبة حاتم ، ميرال أشرف ، انجى صلاح ، ناجدين السلعاوى ، اسرار ماجد ، نورهان فؤاد ، رضوى سالم ، فريدة الشريف، رنيم الجداوى ، حبيبة محمد ، يارا أسامة ، فريدة مسعد ، فاطمة ممدوح

بينما قائمة منتخب ب كلا من، جنى الالفى ، ليلى خالد ،  جنى طارق السعيد ، جنى الشامى ، ملك نعمان ، جايدا خالد ، جودى وائل ، جنى السيد ، سارة أسامة ، عائشة سالم ، نور المهدى ، تمارا نادر السيد ، سلمى خضر، هنا عبد العال .

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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