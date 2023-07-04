شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه المغرب فى البطولة العربية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لسيدات السلة مع المغرب اليوم، الثلاثاء، فى إطار مباريات البطولة العربية للسيدات التي تقام فى الفترة من 3 إلى 10 يوليو الجارى باستاد القاهرة.ويشارك فى البطولة 5 دول هى، المغرب، والكويت، والجزائر، و مصر أ، و مصر ب.

تضم قائمة منتخب أ كلا من، ثريا محمد ، حبيبة حاتم ، ميرال أشرف ، انجى صلاح ، ناجدين السلعاوى ، اسرار ماجد ، نورهان فؤاد ، رضوى سالم ، فريدة الشريف، رنيم الجداوى ، حبيبة محمد ، يارا أسامة ، فريدة مسعد ، فاطمة ممدوح