شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه المغرب فى البطولة العربية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لسيدات السلة مع المغرب اليوم، الثلاثاء، فى إطار مباريات البطولة العربية للسيدات التي تقام فى الفترة من 3 إلى 10 يوليو الجارى باستاد القاهرة.ويشارك فى البطولة 5 دول هى، المغرب، والكويت، والجزائر، و مصر أ، و مصر ب.
تضم قائمة منتخب أ كلا من، ثريا محمد ، حبيبة حاتم ، ميرال أشرف ، انجى صلاح ، ناجدين السلعاوى ، اسرار ماجد ، نورهان فؤاد ، رضوى سالم ، فريدة الشريف، رنيم الجداوى ، حبيبة محمد ، يارا أسامة ، فريدة مسعد ، فاطمة ممدوح
بينما قائمة منتخب ب كلا من، جنى الالفى ، ليلى خالد ، جنى طارق السعيد ، جنى الشامى ، ملك نعمان ، جايدا خالد ، جودى وائل ، جنى السيد ، سارة أسامة ، عائشة سالم ، نور المهدى ، تمارا نادر السيد ، سلمى خضر، هنا عبد العال .
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