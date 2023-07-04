شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام غينيا فى أمم أفريقيا اليوم الثلاثاء 4 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، مواجهة قوية للغاية أمام منتخب غينيا فى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. ويتأهل للأولمبياد الثلاثة منتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث في البطولة، ويلتقي المنتخب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

موعد مباراة المنتخب الأولمبى وغينيا فى نصف نهائى أمم أفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى مع غينيا هو الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

من جهته أعرب البرازيلى ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بالصعود إلى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وقال ميكالى، إن مباراة غينيا ستكون صعبة أمام منافس قوى فى الدور قبل النهائي هو غينيا ولكننا سنفانل من أجل الدفاع عن حلمنا المزدوج ببلوغ الاولمبياد وإحراز اللقب.