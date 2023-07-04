شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد أول العائدين للأهلي فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للأهلي فى حسم مصير اللاعبين المعارين خارج القلعة الحمراء، قبل نهاية الموسم الحالي، لتحديد اللاعبين الذين سيعودون للفريق فى الانتقالات الصيفية القادمة أو اللاعبين الذين سيتم تسويقهم مجددا للأندية الراغبة فى الحصول على خدماتهم فى الميركاتو الصيفي.

وضمن كريم نيدفيد لاعب الأهلي المعار إلى فيوتشر العودة لصفوف الفريق الأحمر مع نهاية الموسم الجاري، فى ظل قناعة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بإمكانيات اللاعب وقدرته على تعويض غياب حمدي فتحي الذي أنهى إجراءات انتقاله إلى نادي الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يحسم الجهاز الفني للأهلي موقف باقي اللاعبين المعارين للأندية أخرى في الصيف الحالي انتظارا لنهاية الموسم ومن ثم إعادة النظر في موقف كل اللاعبين، وفقا لاحتياجات الجهاز الفني، حيث سيتوقف عودة بعض المعارين على احتياجات الجهاز الفني من التعاقد مع لاعبين جدد في بعض المراكز، بحيث يعيد النظر في موقف بعض اللاعبين وفقا لنجاحه أو فشله في ضم لاعبين في المراكز المستهدفة لتدعيم صفوف الأهلي.

على جانب آخر، يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراته ضد الإسماعيلي غدا الخميس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، في طريقه نحو تحقيق الانتصار ومن ثم حسم لقب الدوري الذي يحتاج حسمه مبكرا حيث يحتاج الوصول إلى النقطة 77 لضمان التتويج بالدرع الـ43 في تاريخه.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على تجهيز لاعبيه لمباراته ضد الإسماعيلي، حيث واصل الفريق الأحمر تدريباته أمس الاثنين بدون راحة عقب انتهاء مباراته ضد فيوتشر ويختم تدريباته اليوم قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت بها استعدادا لخوض مباراة الغد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

في سياق جديد، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الجهاز الطبي للفريق الأحمر برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة من أجل على الاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين في صفوف الفريق الأحمر وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية، في ظل حاجته لكل اللاعبين، من أجل الاستمرار في سياسة التدوير وإراحة بعض اللاعبين الأساسيين مع ضغط المباريات الهائل الذي يخوضه الفريق الأحمر خلال شهر يوليو الجاري في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعاني أكثر من لاعب في الأهلي من الإصابة أبرزهم عمرو السولية ومحمود متولي بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتواء في الكاحل على الترتيب ومعهم الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد اللذين يؤديان برنامجهما التأهيلي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي منذ فترة، من أجل الاطمئنان على حالة الثنائي وموعد انتظامهما في التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.