شكرا لقرائتكم خبر عن زد يرهن بداية فترة الإعداد بتحديد موعد انطلاق الموسم الجديد للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادي زد موقف رابطة الأندية المصرية من إعلان موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، من أجل تحديد موعد بداية التحضير للموسم الجديد، بعد انتهاء منافسات القسم الثاني وحصول اللاعبين على راحة سلبية في الوقت الحالي.

ويرهن الجهاز الفني لزد موقف رابطة الأندية من إعلان موعد انطلاق الموسم الجديد، من أجل تحديد بداية فترة الإعداد وبرنامج تجهيز الفريق لانطلاقة الموسم الجديد.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.

وكان فريق زد يلعب مبارياته في دوري الدرجة الثانية على استاد القاهرة واستقر على استمرار لعب مبارياته على نفس الملعب في ظهوره الأول بدوري الأضواء والشهرة.