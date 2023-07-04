شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى فى مواجهة قوية أمام غينيا لحسم التأهل للأولمبياد.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى، فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراة مهمة أمام غينيا فى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويتأهل للأولمبياد الثلاثة منتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث في البطولة، ويلتقي المنتخب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

ونجح المنتخب الأولمبي فى التأهل لنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه على نظيره الجابوني بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط، بينما يودع منتخب النيجر البطولة والذي يملك 4 نقاط.

ويعود أحمد عيد ظهير أيمن المنتخب الأولمبي لصفوف الفراعنة في مباراة غينيا بعد انتهاء إيقافه، وغاب عيد عن مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام الجابون في ختام دور المجموعات، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوتين أمام النيجر ومالي، غاب على إثرهما في لقاء الجابون، لكنه سيعود في مباراة غينيا.

وقرر ميكالي اللعب بنفس الطريقة 4-4-2 ونفس التشكيل الذى لعب به مواجهات الدور الأول، لمنح اللاعبين الثقة في قدراتهم بعد الوصول لمرمى النيجر في اللقاء الأول وإهدار العديد من الفرص.

ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبى أمام غينيا اليوم هو: حمزة علاء فى حراسة المرمى، أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، أحمد عاطف قطة، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، أسامة فيصل، إبراهيم عادل، محمود صابر.

وأعرب البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بالصعود إلى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وقال ميكالى إن مباراة غينيا ستكون صعبة أمام منافس قوى فى الدور قبل النهائي هو غينيا ولكننا سنفانل من أجل الدفاع عن حلمنا المزدوج ببلوغ الاولمبياد واحراز اللقب .