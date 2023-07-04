شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمئن على حالة المصابين فى الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة للاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين فى صفوف الفريق الأحمر، وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية، فى ظل حاجته لكل اللاعبين، من أجل الاستمرار فى سياسة التدوير وإراحة بعض اللاعبين الأساسيين مع ضغط المباريات الكبير الذى يخوضه الفريق الأحمر خلال شهر يوليو الجاري فى ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعاني أكثر من لاعب في الأهلي من الإصابة، أبرزهم عمرو السولية ومحمود متولي بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتواء في الكاحل على الترتيب، ومعهم الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد اللذين يؤديان برنامجهما التأهيلي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي منذ فترة، من أجل الاطمئنان على حالة الثنائي وموعد انتظامهما في التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.