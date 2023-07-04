الاتحاد السعودي يضم البرتغالي "جوتا"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الإثنين، ضم البرتغالي جواو فيليبي الشهير بـ"جوتا" بعقد يمتد لثلاث مواسم قادما من سيلتك الاسكتلندي.



وقال الاتحاد في بيان إن اللاعب وقع على عقد انتقاله إلى "العميد" بعد أن "اجتاز الفحص الطبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة دبي".



وأتم الاتحاد صفقته الثالثة هذا الصيف بعدما ضم في وقت سابق النجمين الفرنسيين، كريم بن زيما، ونغولو كانتي.



ويُعد جوتا (24 عاما) من اللاعبين البارزين في مركز الجناح الأيسر، وهو من ناشئي نادي بنفيكا في البرتغال وسبق له أن مثل منتخب بلاده للشباب.

