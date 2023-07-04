شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصارع ذئاب الجبل على بطاقة التأهل لنصف نهائى الكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع المقاولون العرب فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر، فى صراع علي بطاقة التأهل لمباراة نصف النهائى، حيث يرغب كل فريق فى الوصول إلى المواجهة النهائية على أمل التتويج باللقب.

وحرص الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، على التحدث مع لاعبيه حول ضرورة التركيز والعمل بكل جد على الوصول لمباراة نصف النهائى ثم الوصول للنهائى وحصد اللقب، من أجل مصالحة الجماهير التى لم تتذوق طعم البطولات فى الموسم الحالى.

ووضع أوسوريو برنامجًا طوال الأيام الماضية، ركز خلاله على الجوانب الفنية، والعمل على تطوير بعض الجوانب الهجومية والدفاعية، كما خصص حصص تدريبية على تسديد ركلات الترجيح حتى يكون اللاعبين على اتم الاستعداد فى حالة اللجوء إليها.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى، خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - ابراهيما نداي ، خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى.

على الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب مباراة اليوم على أمل تحقيق مفاجأة بالتأهل لنصف نهائي الكأس على حساب نادي الزمالك، وعقد شوقي غريب المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة الإلتزام بالأدوار الدفاعية والهجومية خلال اللقاء، والتركيز على اللمسات الأخيرة أمام المرمى.

ورصدت إدارة المقاولون العرب مكافآت للاعبين طبقاً للائحة الخاصة بالفريق، بصرف مكافآت في حالة الفوز على أحد قطبي الكرة المصرية، سواء الأهلي أو الزمالك، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل اللقاء المرتقب، ويفتقد المقاولون لخدمات الرباعي، محمد أحمد السيد (سيحا) وأحمد فوزي، وأحمد عاطف (قطة)، وعمر فايد، نظراً لمشاركتهم فى معسكر المنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا للشباب تحت 23 سنة.

وكان المقاولون العرب قد تأهل لربع نهائي الكأس بعد الفوز في الدور التمهيدي على فريق الحمام برباعية نظيفة، ثم الفوز على فريق سيراميكا في دور الـ 16 بهدف نظيف.

ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود. - خط الدفاع: فاروق نور الدين كابور، أحمد علاء، محمد هاني، أمير عابد. - خط الوسط: لويس إدوار، أحمد الشيمي، عبد الرحمن جبنه. - خط الهجوم: أمادوا نياص، عمر سافيولا، جون أوكلي.