شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يخشى مفاجآت النجوم اليوم فى ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق إنبى، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، فريق النجوم باستاد بترو سبورت، فى إطار منافسات دور ربع نهائى مسابقة كأس مصر لكرة القدم.

ويدخل إنبى المباراة بعدما نجح فى الفوز على لافيينا بثلاثية نظيفة فى دور الـ32، قبل أن يطيح بفريق فيوتشر بركلات الترجيح "6/ 5" فى دور الـ16 ليصطدم بفريق النجوم مفاجأة الكأس حتى الآن بعدما نجح فى الإطاحة بالإسماعيلى فى دور الـ32 ثم الإطاحة بسموحة فى دور الـ16.

من جهته حذر تامر مصطفى، المدير الفنى لفريق إنبى، اللاعبين من مفاجآت النجوم بعدا الفوز على الإسماعيلى وسموحة، وطالب بضرورة الحرص وبذل أقصى جهد من أجل إحراز هدف مبكر يصعب مأمورية النجوم، واستغلال كل الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى من أجل تفادى مفاجآت كأس مصر، مستغلا الحالة المعنوية الكبيرة لدى اللاعبين بعد الفوز على فاركو فى آخر مواجهات الفريق فى الدورى.

ويحتل إنبى المركز الثامن فى ترتيب جدول الدروى الممتاز برصيد 42 نقطة، بعد أن خاض 32 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مباريات، بينما خسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 38 هدفاً.

وفى المقابل، يسعى شاكر عبد العال، مدرب فريق النجوم، لمواصلة مغامرته وتحقيق الفوز والوصول لنصف النهائي لأول مرة في تاريخ النجوم، وطالب اللاعبين بضرورة بذل كل الجهد من أجل تحقيق الفوز واللعب بدون ضغوطات وعدم ترك مساحات للاعبى الفريق البترولى.

ومن المتوقع أن يدخل النجوم بتشكيل مكون من: محمد جمال، مصطفى السيد، أحمد رمضان "ميكى"، زياد التيهى، محمد همام، أحمد على، حازم محمد، عبد الله خالد، كمال صبحى، نور علاء، محمد سيد "جولدى".