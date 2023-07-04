أحمد خطاب يقود فاركو فنياً بشكل مؤقت لحين التعاقد مع خليفة العشرى

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القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى فاركو على تواجد أحمد خطاب المدرب المساعد فى جهاز طارق العشرى فى القيادة الفنية للفريق البرتقالى لحين إتمام التعاقد مع مدير فنى جديد.

أعلن مسئولو نادى فاركو إنهاء التعاقد مع طارق العشرى، المدير الفني لفريق الكرة الأول، بموافقة الطرفين بالتراضى، ووجه مجلس إدارة نادى فاركو، برئاسة عز الدين ياشار، الشكر للمدير الفنى على الفترة التى قضاها مع الفريق البرتقالى.

وتولى طارق العشرى تدريب فاركو خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج، وقاد العشرى فاركو فى 20 مباراة، حتى الآن، فاز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 7، وخسر 5 مباريات فقط، وحصد 28 نقطة.

ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر، قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم خسر من الأهلى بثلاثية دون رد قبل أن ينتفض ويهزم غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر وفاز على المصرية للاتصالات بهدف دون رد بالكأس ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، ثم حقق الفوز على سموحة بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع سيراميكا، ثم خسر من بيراميدز بالدورى، ومن الزمالك بثلاثية مقابل هدف ليودع كأس مصر، وأخيرا من إنبى 2 /1 فى الدورى.

وحقق طارق العشرى أكبر فوز خلال توليه قيادة فاركو أمام الزمالك 3-0 والاتحاد السكندرى 3-2 وغزل المحلة 3-1 ببطولة الدورى الممتاز، فيما جاءت أكبر خسارة أمام الأهلى 3-0 بالدورى والزمالك 3-1 فى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.