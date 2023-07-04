شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه للإسكندرية اليوم استعداداً لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
ويمتلك الإسماعيلى 7 لاعبين مهددون بالإيقاف عن مواجهة الداخلية المصيرية حال حصولهم على إنذار أمام الأهلى، وهم كل من: باهر المحمدى، عصام صبحى، محمد نصر، محمد حسن، سيرجى أكا، محمود الشبراوى، محمد الشامى.
ويستعيد الإسماعيلى خدمات ظهيره الأيمن كريم عرفات أمام الأهلى، فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار المباراة المؤجلة من بطولة الدورى.
وغاب كريم عرفات عن الإسماعيلى أمام فريق أسوان بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات بعدما حصل على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش.
ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها بعد خوض 30 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 13 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز