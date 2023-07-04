شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى ربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو، تحدياً جديداً عندما يصطدم بنظيره المقاولون العرب ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر، فى صراع على بطاقة التأهل لمباراة نصف النهائى، حيث يرغب كل فريق فى الوصول إلى المواجهة النهائية على أمل التتويج باللقب.

كأس مصر.. مشوار الزمالك والمقاولون

استهل نادى الزمالك مشواره فى دور الـ32 بكأس مصر بفوز صعب على فريق بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى مباراة انتهى وقتها الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما قبل أن تمتد لشوطين إضافيين، حيث نجح الزمالك فى تحقيق الفوز والتأهل، ثم تغلب نادى الزمالك على فاركو فى دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما كان المقاولون العرب قد تأهل لربع نهائى الكأس بعد الفوز فى الدور التمهيدى على فريق الحمام برباعية نظيفة، ثم الفوز على فريق سيراميكا فى دور الـ16 بهدف نظيف.





موعد مباراة الزمالك والمقاولون فى كأس مصرتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى.







التشكيل المتوقع للزمالك التشكيل المتوقع للزمالك ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى، خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - ابراهيما نداي ، خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى.

كأس مصر.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العربتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى ربع نهائى كأس مصر.

التشكيل المتوقع للمقاولون

من المتوقع أن يبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود. - خط الدفاع: فاروق نور الدين كابور، أحمد علاء، محمد هاني، أمير عابد. - خط الوسط: لويس إدوار، أحمد الشيمي، عبد الرحمن جبنه. - خط الهجوم: أمادوا نياص، عمر سافيولا، جون أوكلي.