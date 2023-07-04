«عنده كرامة وكبرياء».. مرتضى منصور يعلق على رفض جماهير الأهلي التعاقد مع إمام عاشور

الشارقة - اميمة ياسر -

علق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على هتاف جماهير الأهلي، خلال مباراة الفريق الأحمر أمام فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت جماهير النادي الأهلي قد هتفت قبيل انطلاق المباراة قائلة: "صالح سليم مش ناسيينه.. إمام عاشور مش عايزينه"، وذلك بعد الأنباء التي ترددت عن توصل الأهلي لاتفاق مع إمام عاشور، لاعب خط وسط الزمالك السابق وفريق ميتيلاند الدنماركي، خلال الميركاتو الصيفي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع.

وتعليقا على هتافات جماهير الأهلي، قال مرتضى في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الزمالك": "سعيد بجمهور الأهلي عنده كرامة وكبرياء بعد هتافه في مباراة فيوتشر، ده الجمهور اللي أنا احترمه وعندي الملايين من جمهور الزمالك محترم".

وأضاف رئيس الزمالك: "في بعض العيال الصغيرة من جمهور الزمالك، اللي رئيس ناديهم عاملهم السعادة دي كلها بيقلوا أدبهم عليه، اللي عمله جمهور الأهلي هو ده الكرامة".