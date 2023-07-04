«أنا اللي عملت كرامة للجمهور».. مرتضى منصور: إمام عاشور يتلاعب بالزمالك من أجل بيراميدز.. وهذه رسالتي لـ سالم الشامسي

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء لا تركض خلف أي لاعب، لافتا إلى أن إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض السابق وميتلاند الدنماركي الحالي، يتلاعب بشأن موقفه من العودة للقلعة البيضاء.

وكان عاشور قد انتقل صفوف فريق ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن لم يتأقلم على الأجواء هناك، وسط أنباء تؤكد رغبته في العودة إلى الدوري المصري، وترقب من الأهلي وبيراميدز.

وفي تصريحات عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، قال مرتضى: "والد زوجة إمام عاشور محمد حافظ هو كوافير الأسرة عندي وكوافير معظم الفنانات هو مؤدب ومحترم، مشكورًا قال إن من صنع إمام هو الزمالك وخير النادي عليه، قال لي على الهاتف سأحضر بإمام عاشور في منزلك، قلت له الزمالك لا يركض خلف أحد".

وأضاف رئيس الزمالك: "إمام فعل تمثيلية من أجل (دغدغة) مشاعر الجماهير من أجل تسويق نفسه، مؤمن زكريا ربنا يشفيه قبل قميص الزمالك وفي النهاية انضم للأهلي، كهربا قبل حذاء الزمالك وانضم للأهلي، من يفعل هذه الحركات يعلم جيدًا أنه يصنع أفلامًا".

وتابع: "قلت له لا يأتي إلى النادي ولكن يأتي للمنزل، نادي الزمالك مفتوح له هو ومصطفى فتحي ومحمد أبو جبل وجنش وعمر كمال، وأي أحد ترك النادي ورحل النادي مفتوح له"، مضيفاً: "لن نتذلل للاعب إحنا نادي الكرامة وأنا اللي عملت كرامة للجمهور".

وواصل حديثه لإمام عاشور: "لا تلعب معي، تريد العودة للزمالك، وقع واترك لنا النادي الدنماركي سنتفاوض معه سواء بالإعارة أو البيع، إمام عاشور كان يلعب في الفريق وكنا نخسر من أسوان".

واختتم مرتضى منصور: "كرامة النادي قبلي، الذي يريد الزمالك الباب مفتوح ويتفضل، وقع على رغبة الانضمام للنادي، لكن أن يكون النادي مجرد طريق لزيادة تعاقدك مع بيراميدز.. لا، ويا سالم يا شامسي (مالك نادي بيراميدز) آخر مرة سأتحدث معك أقسم بالله سأشتكيك إلى الشيخ محمد بن زايد، ابتعد عن نادي الزمالك".