شكرا لقرائتكم خبر عن دى خيا يعطل صفقة انضمام محمد الشناوى للنصر السعودى.. وهذه شروط الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى طلب من النصر السعودى تقديم عرض رسمى يليق بالحارس محمد الشناوى.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى أوقف إرسال استغناء على لطفى لنادى زد الذى كان أنهى كل تفاصيل الحصول على الحارس بطريقة الإعارة، وكذلك زميله شادى حسين بسبب صفقة محمد الشناوى".

ويضيف شوبير: "مسئول من النصر السعودى تحدث مع مسئولى الأهلى بشأن التعاقد مع محمد الشناوى والأهلى لم يرفض ورحب شريطة تقديم عرض رسمى مغرٍ يليق بإمكانيات الحارس الكبير ويفتح الباب لرحيله".

وتابع شوبير: "الأمر الذى يعطل تقديم النصر السعودى عرض رسمى للأهلى للحصول على خدمات الشناوى هو الحارس ديفيد دى خيا لأن مسئولى نادى النصر السعودى قدموا عرضًا مغريًا للتعاقد مع ديفيد دى خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد فى 30 يونيو الماضى، ولم يتم تجديد عقده من جانب الشياطين الحمر حتى الآن، وحال نجاح النصر فى التعاقد مع دى خيا بعد انتقال ميندى لأهلى جدة سيتم صرف النظر عن ضم الشناوى".

مسيرة دى خيا مع مانشستر يونايتد اقتربت من النهاية فى ظل عدم تجديد عقد الحارس المخضرم حتى الآن.

فى الوقت نفسه طالبت إدارة مانشستر يونايتد ديفيد دى خيا بعدم الرحيل عن صفوف النادى حاليًا إلا بعد التوقيع مع حارس مرمى جديد لخلافته فى الموسم المقبل.