شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عطية يمدد تعاقده مع المصرى بعد توصية ميمى عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدد إسلام عطية، لاعب وسط النادى المصرى، تعاقده مع الفريق البورسعيدى، لمدة 3 سنوات، وذلك بعد توصية ميمى عبد الرازق المدير الفنى للفريق، والذى أكد أهمية استمرار عطية مع المصرى فى الفترة المقبلة، خلال التقرير الذى رفعه مؤخراً إلى مجلس إدارة النادى.

ويستعد المصرى لمواجهة حرس الحدود فى دور الـ16 بمسابقة كأس مصر، والتى تجمع الفريقين فى السادس من يوليو الجارى، وكان المصرى قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بترول أسيوط في الدور التمهيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل النادى المصرى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .

وكان المصرى قد تأهل إلى نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم مؤخراً، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، حيث كانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.