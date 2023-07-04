شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة الأول بنادى فيوتشر، تدريباته استعداداً لمواجهة نادى الزمالك، فى المباراة التى من المقرر أن تجمع الفريقين مساء السبت المقبل ضمن منافسات الدورى العام.

وكان فيوتشر قد تعادل مؤخراً مع النادى الأهلى سلبياً، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد الماضى ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

وتشهد مباراة فيوتشر والزمالك منافسة من نوع خاص بين الفريقين، حيث يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة، ويتبقى للفريق الأبيض مباراة مؤجلة أمام الأهلي، ومن المقرر أن تحسم مواجهة فيوتشر والزمالك، صاحب المركز الثالث قبل نهاية الموسم الجاري.