ماذا قدم الزمالك والمقاولون فى كأس مصر قبل لقاء الليلة؟ إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - فى الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، وعلى استاد القاهرة الدولى، يخوض فريق الكرة الأول بناددى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو، تحدياً جديداً عندما يصطدم بنظيره المقاولون العرب ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر، فى صراع على بطاقة التأهل لمباراة نصف النهائى، حيث يرغب كل فريق فى الوصول إلى المواجهة النهائية على أمل التتويج باللقب.

واستهل نادى الزمالك مشواره فى دور الـ32 بكأس مصر بفوز صعب على فريق بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى مباراة انتهى وقتها الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلمها قبل أن تمتد لشوطين إضافيين، حيث نجح الزمالك في تحقيق الفوز والتأهل، ثم تغلب نادى الزمالك على فاركو في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما كان المقاولون العرب قد تأهل لربع نهائي الكأس بعد الفوز في الدور التمهيدي على فريق الحمام برباعية نظيفة، ثم الفوز على فريق سيراميكا في دور الـ 16 بهدف نظيف.

الزمالك دور الـ "32" الزمالك 3-2 بروكسى دور الـ "16" الزمالك 3-1 فاركو المقاولون المقاولون دور الـ"32" المقاولون 4-0 الحمام دور الـ"16" سيراميكا 0-1 المقاولون العرب