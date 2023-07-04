كولر يفاضل بين كهربا ومحمد شريف لقيادة هجوم الأهلى أمام الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى محمود كهربا ومحمد شريف لقيادة خط هجوم المارد الأحمر فى مباراته المرتقبة غداً أمام الإسماعيلى والمؤجلة من بطولة الدورى المصرى.

وشارك كهربا فى مباراة الأهلى الأخيرة أمام فيوتشر وظهر بشكل بعيد عن مستواه، فيما يعانى محمد شريف من إهدار الفرص فى المباريات الأخيرة.

ويختتم فريق الأهلى تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراته أمام الإسماعيلى غدا، والمؤجلة من الأسبوع الثامن عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فى طريقه نحو تحقيق الانتصار ومن ثم حسم لقب الدورى الذى يحتاج حسمه مبكرا، حيث يحتاج الوصول إلى النقطة 77 لضمان التتويج بالدرع الـ43 في تاريخه.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على تجهيز لاعبيه لمباراته ضد الإسماعيلي، حيث واصل الفريق الأحمر تدريباته أمس الاثنين دون راحة عقب انتهاء مباراته أمام فيوتشر ويختم تدريباته اليوم قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت بها استعدادا لخوض مباراة الغد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

فى سياق مختلف، يعقد مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى جلسة مع الجهاز الطبى للفريق الأحمر برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة من أجل على الاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين فى صفوف الفريق الأحمر وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية، فى ظل حاجته لكل اللاعبين، من أجل الاستمرار فى سياسة التدوير وإراحة بعض اللاعبين الأساسيين مع ضغط المباريات الهائل الذى يخوضه الفريق الأحمر خلال شهر يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويعانى أكثر من لاعب فى الأهلى من الإصابة، أبرزهم عمرو السولية ومحمود متولى بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية والتواء فى الكاحل على الترتيب ومعهم الثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد اللذان يؤديان برنامجهما التأهيلى بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى منذ فترة، من أجل الاطمئنان على حالة الثنائى وموعد انتظامهما فى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.