شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبى أمام غينيا فى نصف نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى، فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مواجهة صعبة للغاية أمام غينيا فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويصعد لأولمبياد باريس 2024 الثلاثة منتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث فى البطولة، ويلتقى المنتخب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبى أمام غينيا

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الأولمبى مباراة غينيا الليلة بتشكيل مكون من ، فى حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد طارق، حاتم سكر "محمد أشرف" ، والوسط: محمود صابر، أحمد كوكا، أحمد عاطف قطة، محمد شحاتة، الهجوم: ابراهيم عادل ، أسامة فيصل.

المنتخب الأولمبى متصدر المجموعة الثانية

ونجح المنتخب الأولمبى فى التأهل لنصف نهائى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه على نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط، بينما ودع منتخبا النيجروالجابون البطولة.