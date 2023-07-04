موعد مباراة الزمالك والمقاولون اليوم في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره المقاولون العرب، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر 2023.

وتخطى الزمالك عقبة فريق بروكسي بدور الـ 32 بالفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب استاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

ستكون مباراة الزمالك والمقاولون العرب منقولة بشكل حصري عير قناة "أون تايم سبورت"، المالكة الحصرية لحقوق بث المسابقات المحلية المصرية.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمقاولون العرب، لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة المقاولون العرب.

قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم " ايشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر.