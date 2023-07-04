جيرارد يطالب الاتفاق السعودي بضم هذا الثنائي

ياسر رشاد - القاهرة - حدد الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني الجديد لفريق الاتفاق السعودي، أهدافه من أجل الموسم المقبل، بعدما أعلن النادي عن التعاقد معه بشكل رسمي.

ويهدف جيرارد لحسم أكثر من صفقة من أجل تعزيز صفوف فريق الاتفاق السعودي، على رأسهم جوردان هندرسون قائد ليفربول، وبيير إيميريك أوباميانج مهاجم تشيلسي.

وتابعت التقارير أن هندرسون هو أحد صفقات الاتفاق المحتملة بطلب من جيرارد، رغم أن قائد الريدز يملك عقدًا يمتد حتى عام 2025، لكن قد تغريه أموال السعودية.

بينما مستقبل أوباميانج ليس واضحًا مع البلوز، بعدما بات ليس عنصرًا أساسيًا في خطط تشيلسي، وارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف النادي اللندني في الصيف.

بات أوباميانج آخر لاعب من تشيلسي قد ينتقل إلى الدوري السعودي على غرار لاعبي البلوز السابقين، مثل نجولو كانتي، خاليدو كوليبالي، وإدوارد ميندي.

ورجحت تقارير إمكانية رحيل فيليب كوتينيو لاعب أستون فيلا إلى الاتفاق، بعدما لعب تحت قيادته في الفيلانز، وبجواره مع الريدز.





جيرارد يقود الاتفاق رسميًا:



ونشر الاتفاق السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو وتغريدة جاء نصها كالآتى: "هنا منبع الأساطير، يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق".

وسيتولى الأسطورة ستيفن جيرارد المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتفاق السعودي بشكل لرسمي بحسب البيان الصادر عن الفريق السعودي اليوم الإثنين.

وكان جيرارد "43 عامًا" قد خاض تجربة تدريبية جيدة مع رينجرز الأسكتلندي بين 2018 و2021 قبل أن يتولى تدريب أستون فيلا بين 2021 و2022.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قرر ستيفن جيرارد في البداية عدم الذهاب إلى المملكة العربية السعودية، لكن في الأيام الأخيرة تم استئناف المحادثات مع مسؤولي الاتفاق.

وسبق أن صرح جيرارد أنه أجرى زيارة لإجراء مناقشات مع الاتفاق قبل أسابيع عدة، لكنه لن يقبل العرض السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسطورة ليفربول غير موقفه في منعطف مفاجئ، وسيدرب الاتفاق في الموسم الجديد.

وأوضحت أن ويلفريد زاها، نجم كريستال بالاس السابق، قد ينضم أيضًا إلى صفوف الاتفاق مع جيرارد، عبر صفقة مجانية.

ورحل جيرارد عن تدريب أستون فيلا، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومن وقتها لم يقم بتولى قيادة أي فريق.

وقبل ذلك، قاد جيرارد رينجرز للفوز بلقب الدوري الأسكتلندي موسم 2020-2021، إذ أنهى الموسم من دون هزيمة.



