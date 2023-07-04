كأس مصر .. غيابات الزمالك في مباراة  المقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب مساءاليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الثمانية في بطولة كأس مصر.

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يسعي الزمالك بإطاحة المقاولون العرب خلال المباراة النارية التي تقام اليوم في بطولة كأس مصر ، ويطمح جماهيرالزمالك بالتتويج بطولة كأس مصر لحفظ ماء الوجه خلال هذا الموسم الجاري حيث فشل الزمالك في الحفاظ على بطولة الدوري المصري للموسم الثالث على التوالي وخروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: شيكابالا - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر .

غيابات الزمالك لمباراة المقاولون العرب

يغيب العديد من لاعبي الفريق عن القلعة البيضاء في مباراة المقاولون العرب 11 لاعب عن صفوف الفريق أمام ذئاب الجبل ، حسام عبد المجيد - حاتم سكر - محمد طارق بسبب المشاركة الوطنية مع منتخب مصر الأولمبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، فيمايغيبمصطفي شلبي ودونجا للإصابة ، فيمايغيب بلحاج بسبب سفرة للمغرب إصابته بفيروس كورونا، اصابة محمود الونش لإصابته بالصليبى و فيما يغيب محمد عبد الشافي محمد شبانه وعبد الله الجمعة ومحمد عواد .

موعد مباراة الزمالك و المقاولون العرب في كأس مصر

من المقرران تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة 8.30 مساءبتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9.30 مساءبتوقيت الإمارات العربية المتحدة .