التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام المقاولون العرب في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة، ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب استاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

ستكون مباراة الزمالك والمقاولون العرب منقولة بشكل حصري عير قناة "أون تايم سبورت"، المالكة الحصرية لحقوق بث المسابقات المحلية المصرية.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام المقاولون

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبدالغني، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي

خط الوسط: عمر جابر، عمرو السيسي، محمود عبدالرازق «شيكابالا».

خط الهجوم: إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري، أحمد مصطفى «زيزو».

وتخطى الزمالك عقبة فريق بروكسي بدور الـ 32 بالفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمقاولون العرب، لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم " ايشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر.