سيكو فوفانا على أعتاب النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح النصر السعودي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع النجم الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط فريق لانس الفرنسي المنتمي لدوري الدرجة الأولى، ضمن خطة العالمي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية الموثوقة في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن سيكو فوفانا على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى نادي النصر هذا الصيف، وأن الأمور تتجه إلى الحسم بين الأطراف الثلاثة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، ومن المتوقع حسم النصر للصفقة خلال الساعات القادمة بعد وضع اللمسات الأخيرة على بنود عقد اللاعب وقيمة الراتب.

مدرب الهلال السعودي يغازل بيرناردو سيلفا

أشاد البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بمواطنه النجم بيرناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وبالقدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها النجم الدولي والتي جعلته هدفًا لفريق الهلال هذا الصيف.

ويخوض نادي الهلال مفاوضات جادة مع اللاعب البرتغالي من أجل اقناعه بالقدوم إلى الدوري السعودي وارتداء القميص الأزرق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل التحركات الكبيرة لدعم الفرق الأربعة الكبار في دوري روشن.

ويجري صندوق الاستثمارات في السعودية مفاوضات مع عدد كبيرة من النجوم البارزين في أوروبا لجلبهم إلى الدوري السعودي ضمن خطة النهوض بالكرة السعودية ومشروع تطويرها.

وقال جيسوس مدرب الهلال ردًا على أنباء اقتراب الهلال من التعاقد مع بيرناردو سيلفا: " بيرناردو سيلفا من أفضل اللاعبين في العالم وبالتأكيد أحب أن أراه في الهلال، سيكون أضافة كبيرة للفريق ".

وكان الهلال قد أعلن رحيل عدد من نجوم الفريق أبرزهم النيجيري أوديون إيغالو والمالي موسى ماريغا و المدافع هيون سو الذي تقرر خروجه من القائمة لحين تعافيه من الإصابة، ولوسيانو فييتو.