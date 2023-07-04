موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وغينيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة نظيره غينيا مساءاليوم الثلاثاء في المباراة المرتقبة على ستاد طنجة ضمن منافسات دورنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت23 سنة .

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع لمباراة غينيا

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: حاتم سكر، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، أحمد عيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، أحمد عاطف قطة، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: أسامة فيصل، محمود صابر.

ملعب طنجة

يحتضن ملعب طنجة الدولي مباراة منتخب مصرالأولمبي ونظيره غينيا مساء اليوم الثلاتاءفي نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .

تمكن منتخب مصرالأولمبي من التأهل الرسمي لدور نصف نهائي من كأس الأمم الأفريقية، بعدما فازت الفراعنه على الجابون بهدفين دون رد ، سجلهامحمود صابر والهدف الثاني سجلها أسامة فيصل من خلال ضربة الجزاءليتمكن الفراعنه من التأهل لدورنصف النهائي كا متصدرالمجموعة بجانب مالي وصيف المجموعة .

ليلعب منتخب مصرالأولمبي مع نظيره غينيا مساءاليوم الثلاثاء في نصف النهائي البطولة ، فيما يلعب منتخب المغرب مع نظيره المالي لتحديد هوية المتأهيلين لاولمياد باريس.

منتخب مصر الاولمبي يختتم تدريبات الجماعية إستعدادًا لمباراة غينيا

اختتم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى تدريباته اليوم استعدادا للقاء غينيا مساءأمس الاثنين فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة " كان الاوليمبي " المقامة بالمغرب وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

تواجد في التدريب منتخب مصر الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب والبرتغالى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول الذى وصل ظهر اليوم لدعم ومؤازرة المنتخب الأوليمبي فى مهمته الوطنية .

في سياق مٌتصل ، تلقي الكابتن محمد بركات اتصالا هاتفيا من د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اطمأن خلاله على آخر استعدادات المنتخب مشددا على دعمه الكامل للجهاز الفنى واللاعبين فى مباراتهم المرتقبة أمام غينيا مؤكدا أن المنتخب الأوليمبي يضم فى صفوفه كوكبة من اللاعبين الابطال وأن ثقته فيهم بلا حدود .

كان المران تدريب المنتخب الأوليمبي بدأ بفقرة التسخين تحت قيادة د.ليونادو مدرب الأحمال ، ثم بالفقرة الخططية والفنية تحت إشراف مستر ميكالى ومعاونيه مواطنه تياجو والكابتن وائل رياض شيتوس ، بينما تولى الكابتن سيد السويركى تدريب حراس المرمي.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي و غينيا

من المقرران تنطلق المباراة مساءاليوم الثلاثاء الموافق 4 من شهريوليو 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءبتوقيت القاهرة ، والثامنة مساءبتوقيت المملكة العربية السعودية ، التاسعة مساءبتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

من المقرر ان تذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت 4 الناقل الحصري للمباراة والبطولة الأفريقية .