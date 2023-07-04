شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تحتل المركز الـ 32 عالميا فى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

احتلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة المركز الـ 32 فى التصنيف العالمى للسيدات.

ونجحت هنا جودة فى التقدم مئات المراكز حيث كان تصنيفها فى عام 2021 فى المركز الـ342 وبذلك وصلت هنا إلى أفضل تصنيف حتى الان ، وتخوض هنا جودة تدريباتها باصرار لتحقيق حلمها فى الوصول إلى ميدالية اوليمبية.

يذكر ان هنا جودة تشارك فى البطولة الافريقية التى تقام بالمغرب حيث يلتقى منتخب مصر للشابات تحت ١٩ عام مع المغرب ، و منتخب مصر للناشئات تحت ١٥ عام مع المغرب ايضا، بينما يلتقى منتخب تلشباب تحت ١٩ عام مع الجزائر، و منتخب مصر الناشئين تحت ١٥ عام مع تونس.