شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتوجه إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً للحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى برج العرب بالإسكندرية، وذلك للدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة حرس الحدود في كأس مصر.

ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود فى دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، والتى تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل، وكان المصري قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بترول أسيوط في الدور التمهيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .

وكان المصري قد تأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم مؤخراً، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، حيث كانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.