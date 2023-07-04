موعد مباراة المنتخب الأولمبى وغينيا فى نصف نهائى أمم أفريقيا والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة منتخب مصر الاولمبى وغينيا مساء اليوم الثلاثاء فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا بالمغرب والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويحتاج المنتخب الاولمبى للفوز على غينيا الليلة بأى نتيجة من أجل انتزاع بطاقة العبور لأولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة المنتخب الأولمبى وغينيا فى نصف نهائى أمم أفريقيا

موعد مباراة المنتخب الاولمبى وغينيا هو الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا في كأس أمم أفريقيا مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام غينيا ستكون منقولة عبر قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



فرص المنتخب الاولمبى للتأهل لأولمبياد باريس فرص المنتخب الاولمبى للتأهل لأولمبياد باريس

هناك أكثر من سيناريو لتأهل المنتخب الأولمبى للأولمبياد، السيناريو الأول: هو الفوز على غينيا بنصف النهائي والتأهل لنهائي أمم أفريقيا، وبهذا سيكون أحد المنتخبين من الثلاثة منتخبات المتأهلة لأولمبياد باريس. السيناريو الثاني: فى حال الخسارة أمام غينيا سيكون أمامه فرصة اللعب على المركزين الثالث والرابع، وحال الفوز سيتأهل لأولمبياد باريس كمركز ثالث بأمم أفريقيا. السيناريو الثالث: فى حال خسارته المركز الثالث بأمم أفريقيا سيلعب ملحقًا مؤهلًا مع ممثل قارة آسيا.

ميكالى يعترف بصعوبة مباراة المنتخب الاولمبى وغينيا ميكالى يعترف بصعوبة مباراة المنتخب الاولمبى وغينيا

من جانبه، أعرب البرازيلى ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بالصعود إلى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، وقال ميكالى، إن مباراة غينيا ستكون صعبة أمام منافس قوى فى الدور قبل النهائي هو غينيا ولكننا سنفانل من أجل الدفاع عن حلمنا المزدوج ببلوغ الاولمبياد وإحراز اللقب.