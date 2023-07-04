شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والمغرب فى البطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب السلة سيدات، مع نظيره المغرب، فى إطار مباريات البطولة العربية للسيدات التي تقام فى الفترة من 3 إلى 10 يوليو الجارى باستاد القاهرة، ويشارك فى البطولة 5 دول هى، المغرب، والكويت، والجزائر، و مصر "أ"، و مصر "ب".





موعد مباراة مصر والمغرب

تقام مباراة مصر مع المغرب فى السادسة والنصف من مساء اليوم ، حيث يخوض المباراة منتخب أ بينما يخوض منتخب ب مباراته غدا أمام الكويت.

نتائج مباريات المنتخب فى البطولةفاز منتخب سيدات السلة "أ" على الكويت بنتيجة 116/30، كما تغلب منتخب "ب" على نظيره الجزائري بنتيجة 55/ 82.





قائمة منتخب سيدات السلةتضم قائمة منتخب " أ" كلا من: ثريا محمد ، حبيبة حاتم ، ميرال أشرف ، انجى صلاح ، ناجدين السلعاوى ، اسرار ماجد ، نورهان فؤاد ، رضوى سالم ، فريدة الشريف، رنيم الجداوى ، حبيبة محمد ، يارا أسامة ، فريدة مسعد ، فاطمة ممدوح

بينما قائمة منتخب "ب" كلا من: جنى الالفى ، ليلى خالد ، جنى طارق السعيد ، جنى الشامى ، ملك نعمان ، جايدا خالد ، جودى وائل ، جنى السيد ، سارة أسامة ، عائشة سالم ، نور المهدى ، تمارا نادر السيد ، سلمى خضر، هنا عبد العال .