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موعد مباراة مصر والمغرب فى البطولة العربية لكرة السلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب السلة سيدات، مع نظيره المغرب،  فى إطار مباريات البطولة العربية للسيدات التي تقام فى الفترة من 3 إلى 10 يوليو الجارى باستاد القاهرة، ويشارك فى البطولة 5 دول هى، المغرب، والكويت، والجزائر، و مصر "أ"، و مصر "ب".


موعد مباراة مصر والمغرب

تقام مباراة مصر مع المغرب فى السادسة والنصف من مساء اليوم ، حيث يخوض المباراة منتخب  أ بينما يخوض منتخب ب مباراته غدا أمام الكويت. 

 

نتائج مباريات المنتخب فى البطولةفاز منتخب سيدات السلة "أ" على الكويت بنتيجة 116/30، كما تغلب منتخب "ب" على نظيره الجزائري بنتيجة 55/ 82.


قائمة منتخب سيدات السلةتضم قائمة منتخب " أ" كلا من: ثريا محمد ، حبيبة حاتم ، ميرال أشرف ، انجى صلاح ، ناجدين السلعاوى ، اسرار ماجد ، نورهان فؤاد ، رضوى سالم ، فريدة الشريف، رنيم الجداوى ، حبيبة محمد ، يارا أسامة ، فريدة مسعد ، فاطمة ممدوح

 

بينما قائمة منتخب "ب" كلا من: جنى الالفى ، ليلى خالد ،  جنى طارق السعيد ، جنى الشامى ، ملك نعمان ، جايدا خالد ، جودى وائل ، جنى السيد ، سارة أسامة ، عائشة سالم ، نور المهدى ، تمارا نادر السيد ، سلمى خضر، هنا عبد العال .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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