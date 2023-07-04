- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون العرب قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
وحرص الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، على التحدث مع لاعبيه حول ضرورة التركيز والعمل بكل جد على الوصول لمباراة نصف النهائى ثم الوصول للنهائى وحصد اللقب، من أجل مصالحة الجماهير التى لم تتذوق طعم البطولات فى الموسم الحالى.
ووضع أوسوريو برنامجًا طوال الأيام الماضية، ركز خلاله على الجوانب الفنية، والعمل على تطوير بعض الجوانب الهجومية والدفاعية، كما خصص حصص تدريبية على تسديد ركلات الترجيح حتى يكون اللاعبين على اتم الاستعداد فى حالة اللجوء إليها.
80 مباراة جمعت الفريقين
51 فوز للزمالك
8 فوز للمقاولون العرب
21 مباراة تعادل
118 هدف سجلها الزمالك
52 هدف سجلها المقاولون العرب
3-1 نتيجة أول مباراة جمعت الفريقين ( لصالح المقاولون العرب)
2-2 نتيجة أخر مباراة جمعت الفريقين
4-2 المباراة الأكثر تهديفاً بين الفريقين
الزمالك والمقاولون
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز