شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون العرب قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بناددى الزمالك لخوص مواجهة قوية أمام المقاولون العرب ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر، فى صراع على بطاقة التأهل لمباراة نصف النهائى، حيث يرغب كل فريق فى الوصول إلى المواجهة النهائية على أمل التتويج باللقب.

وحرص الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، على التحدث مع لاعبيه حول ضرورة التركيز والعمل بكل جد على الوصول لمباراة نصف النهائى ثم الوصول للنهائى وحصد اللقب، من أجل مصالحة الجماهير التى لم تتذوق طعم البطولات فى الموسم الحالى.

ووضع أوسوريو برنامجًا طوال الأيام الماضية، ركز خلاله على الجوانب الفنية، والعمل على تطوير بعض الجوانب الهجومية والدفاعية، كما خصص حصص تدريبية على تسديد ركلات الترجيح حتى يكون اللاعبين على اتم الاستعداد فى حالة اللجوء إليها.