شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحدد 19 أغسطس موعداً لإجراء انتخابات مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الإسماعيلى إجراء انتخابات اختيار مجلس إدارة جديد فى 19 أغسطس المقبل بداية من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءاً كما حدد فتح باب الترشح للانتخابات 5 يوليو الجارى حتى 11 من نفس الشهر كما كشف عن آخر موعد لتجديد كارنيهات العضوية فى 4 أغسطس المقبل.



الاسماعيلى

في سياق آخر، يتوجه فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل فى الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الأهلى، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، المقرر لها مساء غد الأربعاء.

ويدخل الإسماعيلى مواجهة الأهلى بحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية بهدف الابتعاد عن مناطق صراع الهبوط التى يقبع فيها حاليا الفريق.

ويمتلك الإسماعيلى 7 لاعبين مهددون بالإيقاف عن مواجهة الداخلية المصيرية حال حصولهم على إنذار أمام الأهلى، وهم كل من: باهر المحمدى، عصام صبحى، محمد نصر، محمد حسن، سيرجى أكا، محمود الشبراوى، محمد الشامى.

ويستعيد الإسماعيلى خدمات ظهيره الأيمن كريم عرفات أمام الأهلى، فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار المباراة المؤجلة من بطولة الدورى.

وغاب كريم عرفات عن الإسماعيلى أمام فريق أسوان بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات بعدما حصل على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها بعد خوض 30 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 13 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفا.