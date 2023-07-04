شكرا لقرائتكم خبر عن رشاد شبل ينضم لطائرة بتروجت قادما من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنضم رشاد شبل إلى صفوف فريق الكرة الطائرة بنادى بتروجت بداية من الموسم المقبل قادما من الزمالك بعد إنهاء 3 مواسم من تحقيق البطولات مع القلعة البيضاء.

وجاء إنضمام شبل بناءا على طلب المدير الفنى الجديد لبتروجت محمد مصيلحى مدرب الأهلى السابق، حيث نجح شبل فى تحقيق 3 بطولات كأس مصر وبطولتين دورى ممتاز مع الزمالك.

وطلب أحمد عاشور، المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، من مسئولى القلعة البيضاء ضم محترفين فى الموسم الجديد لتدعيم صفوف الفريق بعد تجديد الثقة فيه خلال المرحلة المقبلة، بعد تقديم موسم قوى فى 2022-2023.

ونجح أحمد عاشور فى قيادة طائرة الزمالك لحصد الدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المنقضى، قبل أن يخسر نهائى بطولة أفريقيا فى تونس على يد مولودية بو سالم التونسى.