شكرا لقرائتكم خبر عن الجمل يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلى.. غياب صالح جمعة وعودة عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل المدير الفني للنادى الإسماعيلى قائمة لاعبيه التي تستعد للسفر للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء غداً الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 18 لمسابقة الدوري المصري.

وضمت القائمة كل من

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كوكو، عبد الله جمال

الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم ، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى ، كريم عرفات .

الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، أحمد محسن، محمد بيومى، أحمد مدبولى، محمد حسن، محمد بيومى، مروان حمدى، سيرجى أكا، عبد الرحمن مجدى

الهجوم: محمد الشامى، ياو أنور

واستبعد حمزة الجمل صالح جمعة ومحمد فوزى من القائمة .

ويدخل الإسماعيلى مواجهة الأهلى بحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية بهدف الابتعاد عن مناطق صراع الهبوط التى يقبع فيها حاليا الفريق.

ويمتلك الإسماعيلى 7 لاعبين مهددون بالإيقاف عن مواجهة الداخلية المصيرية حال حصولهم على إنذار أمام الأهلى، وهم كل من: باهر المحمدى، عصام صبحى، محمد نصر، محمد حسن، سيرجى أكا، محمود الشبراوى، محمد الشامى.

ويستعيد الإسماعيلى خدمات ظهيره الأيمن كريم عرفات أمام الأهلى، بعد غيابه في مباراة أسوان بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات بعدما حصل على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها بعد خوض 30 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 13 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفا.