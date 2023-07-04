كأس مصر.. مواجهة قوية بين الزمالك والمقاولون في ربع النهائي الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية مساء اليوم، الثلاثاء، عندما يصطدم بنظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، في صراع على بطاقة التأهل لمباراة نصف النهائى.

وكان الزمالك قد استهل مشواره فى دور الـ32 بكأس مصر بفوز صعب على فريق بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتغلب على فريق فاركو في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

على الجانب الآخر، تأهل المقاولون العرب لربع نهائى الكأس بعد فوزه في الدور التمهيدى على فريق الحمام برباعية نظيفة، ثم الفوز على فريق سيراميكا فى دور الـ16 بهدف نظيف.

تشكيل الزمالك المتوقع

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - ابراهيما نداي

خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى.

تشكيل المقاولون العرب المتوقع

من المتوقع أن يبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: فاروق نور الدين كابور، أحمد علاء، محمد هاني، أمير عابد.

خط الوسط: لويس إدوار، أحمد الشيمي، عبد الرحمن جبنه.

خط الهجوم: أمادوا نياص، عمر سافيولا، جون أوكلي.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، وتلعب على استاد القاهرة الدولى.

القنوات الناقلة

تنقل قناة "أون تايم سبورتس" مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى ربع نهائى كأس مصر.