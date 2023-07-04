شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسين يطالب البنك الأهلى بالرحيل نهاية الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد ياسين مدافع فريق البنك الاهلى مسئولي الفريق بالرحيل نهاية الموسم الحالي بسبب عدم المشاركة في المباريات بشكل أساسى وخروجه من التشكيلة الأساسية منذ قدوم المدير الفنى الحالى بابا فاسيليو .

ويدخل فريق البنك الأهلى منافسة قوية على البقاء في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل مع أندية كل من سموحة و الاسماعيلى و طلائع الجيش وغزل المحلة و الداخلية .

وكان ودع فريق البنك الاهلى بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة ضمن دور الثمانية من عمر البطولة في اللقاء الذى جمعهم على ستاد القاهرة الدولى .

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الاهلى نظيره غزل المحلة يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يوليو ضمن الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و يقام اللقاء على ستاد المحلة في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 11 مباراة و الهزيمة في 13 مباراة .