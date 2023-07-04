شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات منتخب شباب الطائرة ببطولة العالم بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة بقيادة هاني مصيلحى للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 يوليو حتى 17 من نفس الشهر الجاري في البحرين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب مواجهاته أمام البرازيل يوم الجمعة 7 يوليو فى الثانية ظهرا على أن يلتقى إيطاليا السبت فى الحادية عشر صباحا و يختتم الدور الأول أمام المكسيك الأحد فى الثانية ظهرا .

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

بينما تضم قائمة المنتخب المصري 12 لاعبًا وهم: ”ياسين محمد، عمر عابد، زياد أسامة، أحمد ياسر، عبد الرحمن محمد، أحمد إبراهيم، عبد الله إبراهيم، حازم أشرف، علي وائل، عمرو أحمد، حمزة حمدي، وياسين أشرف”.

وقد قرر هاني مصيلحي، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، وبيرسي أونكن المشرف على منتخبات الشباب والناشئين للكرة الطائرة، استبعاد الثنائي أحمد وائل قنديل، ومحمد طارق من قائمة المنتخب التي ستشارك في منافسات بطولة العالم.

ويتواجد المنتخب المصري للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كلا من: ”منتخب إيطاليا، البرازيل، المكسيك، بالإضافة إلى مصر”.