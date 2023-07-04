شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية مرتقبة بين المصرى والبنك الأهلى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسؤولو المصري والبنك الأهلي، لإبرام صفقة تبادلية في الميركاتو الصيفي المرتقب، وذلك في خط الظهر، وذلك بانتقال محمد ياسين مدافع البنك الأهلي إلى الفريق البورسعيدي، مقابل انضمام إسلام أبو سليمة مدافع المصري إلى البنك الأهلي.

ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود فى دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، والتى تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل، وكان المصري قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بترول أسيوط في الدور التمهيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .

وكان المصري قد تأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم مؤخراً، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، حيث كانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.