شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال فيتوريا للاعبى المنتخب الأولمبى قبل مواجهة الحسم أمام غينيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على السفر إلى المغرب لمساندة ودعم المنتخب الأولمبى في مباراته المهمة أمام غينيا الليلة في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وعقد فيتوريا اجتماعا مع اللاعبين لتحفيزهم قبل المباراة المرتقبة، وقال لهم: "أتابع مبارياتكم جيدا والفريق يتمركز بشكل جيد ومنظم ،ويلعب بثقة كبيرة تنعكس على الأداء ومع النتائج الجيدة تظهر مهاراتكم على المستوى الفردي والجماعي".

أضاف فيتوريا في حديثه للاعبين: "أمامكم مباراة صعبة للغاية ضد غينيا ، وأعتقد أنكم جاهزون لها والأهم هو الفوز اليوم في المباراة وأن نرى مستوى رائع وعند تقديم نتيجة جيدة ينعكس ذلك على مستوى اللاعبين".

تابع المدير الفني لمنتخب مصر أن الأهم هو العمل الجماعي وليس الفردي وأتمنى تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

واختتم فيتوريا حديثه للاعبين بتقديم نصيحة قائلا: "العبوا بطريقتكم المعتادة وأنا هنا لأدعمكم ولأكون خلفكم في المدرجات لتشجيعكم بكل حماس".

ويحتاج المنتخب الاولمبى الليلة للفوز على غينيا من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024 بشكل رسمى.