الوكرة القطري ينهي صفقة حمدي فتحي

الشارقة - اميمة ياسر - أنهى نادي الوكرة القطري، صفقة انتقال حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي إلى صفوفه بعد أن تم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد.

وقال لشيخ محمد بن فهد آل ثاني المتحدث الرسمي باسم النادي، في تصريحات للموقع الرسمي للوكرة، أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية جرت المفاوضات بين جميع الأطراف وتم خلال هذه الفترة الاتفاق على كافة التفاصيل وبالتالي أصبحت الصفقة قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء حيث تم الاتفاق على كل بنود العقد ولم يبق سوى توقيع العقد رسميًا.

وأضاف أن حمدي فتحي سيخضع للفحص الطبي في مستشفى اسبيتار عقب وصوله إلى الدوحة خلال الساعات المقبلة وبمجرد صدور نتيجة الفحص سيتم تحديد موعد توقيع العقد والإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي كبير بحضور اللاعب ووكيل أعماله ووسائل الإعلام.

واختتم أن انضمام حمدي فتحي سيكون الصفقة الأخيرة في قائمة المحترفين بنادي الوكرة وبالتالي سنكون أغلقنا هذا الملف نهائيًا حتى يتم التركيز بعد ذلك على تحضيرات الموسم الجديد سواء فيما يخص المشاركة في دوري أبطال آسيا أو البطولات المحلية.