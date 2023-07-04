جون أوكلي يقود تشكيل المقاولون العرب المتوقع لمباراة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - استقر شوقي غريب المديرالفني لفريق المقاولون العرب، على تشكيل الذي يخوض به لقاء الزمالك المرتقب على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دورالثمانية في بطولة كأس مصر.

تشكيل المقاولون العرب المتوقع لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: فاروق نور الدين كابور، أحمد علاء، محمد هاني، أمير عابد.

خط الوسط: لويس إدوار، أحمد الشيمي، عبد الرحمن جبنه.

خط الهجوم: أمادوا نياص، عمر سافيولا، جون أوكلي.

قائمة الزمالك في لقاء المقاولون العرب

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر .

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: شيكابالا - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

غيابات الزمالك لمباراة المقاولون العرب

يغيب العديد من لاعبي الفريق عن القلعة البيضاء في مباراة المقاولون العرب 11 لاعب عن صفوف الفريق أمام ذئاب الجبل ، حسام عبد المجيد - حاتم سكر - محمد طارق بسبب المشاركة الوطنية مع منتخب مصر الأولمبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، فيمايغيبمصطفي شلبي ودونجا للإصابة ، فيمايغيب بلحاج بسبب سفرة للمغرب إصابته بفيروس كورونا، اصابة محمود الونش لإصابته بالصليبى و فيما يغيب محمد عبد الشافي محمد شبانه وعبد الله الجمعة ومحمد عواد.

ويسعي فريق الزمالك التأهل لدورنصف نهائي كأس مصر لمقابلة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

نجح الزمالك الفوز على فاركو 3 أهداف مقابل 1 بدورالـ16 بكأس مصر ليقابل الزمالك نظيره المقاولون العرب في دور الثمانية بكأس مصر.