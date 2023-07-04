فيرمينو يجتاز الكشف الطبي ويوقع خلال ساعات لـ أهلي جدة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، في تخطى الكشف الطبي بنادي أهلي جدة.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب نجم ليفربول السابق رسميا لصالح أهلي جدة خلال الأيام المقبلة.

ورفض فيرمينو تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي، والذي انتهي في 30 يونيو الماضي، لرغبته في خوض تجربة جديدة خارج البريميرليج.

وسوف يوقع روبرتو فيرمينو على عقد مع نادي أهلي جدة السعودي حتى 30 يونيو 2026.

كان نادي أهلي جدة أعلن الأسبوع الماضي تعاقده مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.

يذكر أن فريق أهلي جدة عاد لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين “مؤخرا”، بعد موسم واحد من هبوطه للدرجة الثانية.